Первый возможный случай передачи коронавируса от человека к животному расследуют в Гонконге

Эксперты исследуют первый случай возможного заражения животного коронавирусом от человека. Предварительные анализы выявили наличие вируса в организме собаки, чей хозяин уже заражен вирусом, сообщил в пятницу Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы местного правительства.

После госпитализации хозяина собаку поместили в специальный карантинный центр для животных. В организме пса обнаружили коронавирус нового типа, но в незначительном количестве. Симптомов заболевания у животного не наблюдалось.

«В настоящее время Департамент не располагает (неопровержимыми, – прим. ВЗГЛЯД) свидетельствами того, что животные могут быть инфицированы вирусом COVID-19 или являться его источником для людей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

За состоянием собаки следят ветеринары, позже будут проведены дополнительные анализы для определения, действительно ли животное могло заразиться от своего хозяина.

Всех домашних животных, чьи хозяева заражены коронавирусом, в Гонконге будут помещать на двухнедельный карантин, говорится в сообщении заведующего отделением инфекционных заболеваний Центра здравоохранения Гонконга Чжан Чжуцзюн.

«В качестве мер предосторожности мы попросим всех (инфицированных, – прим. ВЗГЛЯД) владельцев домашних животных передать их сотрудникам Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (на двухнедельный карантин, – прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Чжуцзюн.

Напомним, в Китае подтверждено 78 тыс. 824 случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 39 тыс. 919 человек (7 тыс. 952 человека находятся в тяжелом состоянии), 36 тыс. 117 человек выписаны из больниц, 2 тыс. 788 скончались.

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