Число жертв коронавируса в Китае достигло почти 2,8 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 тыс. 824 человек, сообщил госкомитет по здравоохранению. В Южной Корее общее число зараженных выросло до 2 тыс. 22 человек, сообщили в южнокорейском минздраве.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 78 тыс. 824 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 39 тыс. 919 человек (7 тыс. 952 человека находятся в тяжелом состоянии), 36 тыс. 117 человек выписаны из больниц, 2 тыс. 788 скончались», – передает РИА «Новости» сообщение госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 327 новых случаев заражения, из больниц выписали 3 тыс. 622 человека, скончались 44 (из них 41 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 452 случая с подозрением на коронавирус.

Отдельно в Гонконге выявлено 93 случая заражения (из них два человека скончались, 26 выздоровели), в Макао нашли 10 инфицированных (восемь из них уже выписаны), на Тайване заразились 32 человека (из них один скончался и шестеро вылечились).

Тем временем организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве Южной Кореи сообщила, что в стране зарегистрированы 256 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 тыс. 22, сообщила страны.

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По данным KCDC, из числа новых случаев 182 обнаружены в городе Тэгу, еще 49 в провинции Кенсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране.

Скончались 13 человек, выздоровели 26, анализы еще 24 тыс. 751 человека в работе. 25 зараженных обнаружены среди военнослужащих. Уже более 700 случаев заражения связывают с сектой «Синчхончжи».

В пятницу сообщалось, что коронавирус добрался до Нидерландов и Северной Ирландии.

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