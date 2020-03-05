Посольство России уличило власти Праги в принижении роли Красной Армии в освобождении города

Посольство России в Чехии заявило, что власти Праги стремятся переписать историю и принизить решающую роль Красной Армии в освобождении города.

«Не умаляя значение пражского восстания и мужества жителей чешской столицы, жертвовавших жизнью за освобождение своего города, хотели бы напомнить, что единственной причиной, заставившей немецкое командование капитулировать, стало наступление войск Красной Армии», – заявили в посольстве, передает ТАСС.

Отмечается, что комментарий дипмиссии поступил в ответ на интервью мэра Праги Зденека Гржибы, в котором тот заявил, что в мае 1945 года «Советская армия вошла в уже освобожденную повстанцами Прагу».

«В боях за «освобожденную» Прагу пало более тысячи советских воинов. Среди них – гвардии лейтенант Иван Гончаренко, чей танк первым вышел к [реке] Влтаве и был подбит гитлеровцами», – указали в посольстве.

Там подчеркнули, что слова Гржибы не только не соответствуют действительности, но и оскорбляют память всех сражавшихся за Прагу.

В 1946 году жители города установили на ратуше мемориальную доску в знак благодарности войскам 1-го Украинского фронта Красной Армии под командованием маршала Ивана Степановича Конева, пришедшим на помощь восставшим пражанам, напомнили в дипмиссии.

«Спустя более 70 лет пражская мэрия избавляется от этого памятника. Очевидно, ее руководители полагают, что лучше, чем свидетели тех событий знают, кто и как освобождал Прагу. Вызывает возмущение и тревогу, что в угоду несостоятельной псевдоисторической концепции о «самоосвобождении» Праги продвигающие ее здесь политические силы в последнее время активно пытаются избавиться от памятников в чешской столице, в том числе маршалу Ивану Степановичу Коневу, напоминающих о совместной борьбе наших народов с немецко-фашистскими захватчиками», – заключили в посольстве.

В феврале в Праге решили переименовать площадь Pod kastany (Под каштанами), на которой находится российское посольство в Чехии, в площадь Бориса Немцова.

В конце августа 2019 года вандалы уже не в первый раз осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника. На его месте решено установить памятник освобождения Праги. Посольство России возмутилось решением Праги.