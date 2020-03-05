ОПЕК рекомендовала снизить добычу нефти

Министры ОПЕК по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в размере 1,5 млн баррелей в сутки, сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«1,5 млн б/с дополнительного сокращения на второй квартал 2020 г. Для стран «не ОПЕК» сокращение предлагается в размере 0,5 млн б/с», – приводит его слова ТАСС.

Иран по-прежнему будет освобожден от необходимости сокращать добычу, добавил Зангане.

В свою очередь источник РИА «Новости» сообщил, что ОПЕК согласовала продление нынешнего объема сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ в 2,1 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Утром четверга Brent росла на 1,55% – до 51,91 доллара за баррель, WTI – на 1,37%, до 47,42 доллара за баррель.