Турция заявила об уничтожении 184 военных сирийской армии за сутки

Министерство национальной обороны Турции утверждает, что за минувшие сутки в результате проводимой Анкарой в Сирии операции «Весенний щит» нейтрализованы 184 военных сирийской армии.

«За последние 24 часа уничтожены четыре танка, пять гаубиц, три артиллерийских орудия, восемь бронемашин, две бронированных машины <...>. Также нейтрализованы 184 солдата режима (так Анкара называет сирийские власти)», – передает ТАСС сообщение минобороны Турции.

Турецкая сторона использует формулировку «нейтрализованы» в значении «обезврежены или убиты».

Ранее минобороны Турции заявило о потере военнослужащего в сирийском Идлибе.

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