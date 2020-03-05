В России опровергли лидерство США в разработке гиперзвука

«У нас испытания гиперзвукового оружия идут постоянно. А вот когда США покажут свою гиперзвуковую ракету, тогда можно будет рассуждать об инновационности их разработок», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя заявление Пентагона о «более инновационных» разработках по гиперзвуку, чем у России.

«Глава Пентагона Марк Эспер не в первый раз высказывается по поводу того, что у США есть разработки по гиперзвуку, – сказал Алексей Анпилогов. – Но последнее, что было показано, – это ракета X51. Испытания были проведены в 2009 году, а на вооружение ее планировали принять в 2017-м. Однако X51 до сих пор находится в опытной разработке».

Вообще у США есть целая программа под названием «High speed strike weapon» (HSSW – высокоскоростное ударное оружие), продолжил эксперт. «Компании Lockheed и Boeing крутились вокруг этой программы, но никто из них не предложил действующего образца. Говорилось, что новая ракета будет базироваться на самолетах B-2 «Spirit» и F-35. Однако ничего этого до сих пор у США нет. Фактически за 11 лет американцы не показали ничего, кроме двух более или менее успешных полетов ракеты», – отметил Анпилогов.

«Понятно, что Росси и Китай в это время не стояли не стояли. Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» и другого оружия идут постоянно. В том же классе будет летать российско-индийская гиперзвуковая ракета «БраМос-2». Скорее всего, это будет экспортный вариант «Циркона». Даже если сам «Циркон» не будет показан из-за соображений секретности, мы его увидим в варианте второго «БраМоса», – предположил собеседник.

У китайцев тоже были успешные испытания управляемых гиперзвуковых блоков, добавил эксперт. Речь идет о WU-14 или DF-ZF – аналоге российского ракетного комплекса «Авангард». «Поэтому, думаю, китайцы в ближайшее время тоже что-то продемонстрируют. И после этого заявления главы Пентагона будут выглядеть совсем смешно. Когда лет через 10-11 США покажут свою собственную гиперзвуковую ракету, тогда можно будет рассуждать об инновационности их разработок. А пока – нет», – заключил Анпилогов.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон проводит более инновационные разработки гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай.

В свою очередь директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие.

Напомним, Россия на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире в сфере создания гиперзвукового оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас никто кроме нашей страны не обладает гиперзвуковым оружием. Более того, в середине февраля сообщалось о десятках российских проектов по гиперзвуку.

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