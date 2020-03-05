ЕС осудил использование Турцией мигрантов в политических целях

Евросоюз отвергает попытки использования Турцией миграционного давления, заявил Совет ЕС на уровне глав МИД.

Совет признал «возросшее миграционное давление» на саму Турцию, а также риски для турецкой стороны. Кроме того, в ЕС подтвердили, что Анкара предпринимает «существенные усилия по размещению 3,7 млн мигрантов и беженцев», передает ТАСС.

При этом Европа «категорически отвергает попытки использования миграционного давления для достижения политических целей» и считает «ситуацию на внешних границах ЕС совершенно неприемлемой».

Как заявили в Совете ЕС, Турция должна полностью выполнять обязательства, взятые на себя в 2016 году. По мнению Европы, ЕС и Турция «должны продолжать получать взаимные выгоды» от заключенного тогда соглашения.

Напомним, Турция после обострения в Идлибе прекратила сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, было объявлено о решении открыть границы с ЕС для беженцев. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов.

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