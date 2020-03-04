Панин заявил о желании поменять гражданство

Актер Алексей Панин заявил, что в перспективе хотел бы отказаться от гражданства России, получив вид на жительство в другой стране.

«Получить гражданство в другой стране – это проблема. Я не Владимир Соловьев, и я не обладаю такими финансовыми ресурсами, чтобы стать резидентом Италии. Буду получать вид на жительство как обычный человек. Мне российское гражданство – даром не уперлось. Но говорить об отказе от него очень рано», – передает его слова «Газета.ру».

Панин пояснил, что речь пока идет только о «гипотетическом» переезде, так как из-за семьи он не может сейчас уехать из России.

«Мы планируем переезжать, никто не говорит о том, что мы это будем делать сейчас. В данный момент это сделать просто невозможно – у меня ребенок в школу ходит. Если бы я зависел только от себя, я бы сделал это сейчас. Но переезжать мне придется не одному, а со всей семьей», – сказал актер.

Алексей Панин неоднократно попадал в различные скандалы. Так, он заявлял, что россияне заметно отстают от жителей Европы в сексуальном образовании, называл жителей России самыми злыми людьми в мире и критиковал Россию, называя страну «грязной и уголовной». Сам он при этом ездил с дочерью на Gelandewagen по главной пешеходной улице Саратова и отличился еще несколькими неоднозначными поступками.