Актер с российскими корнями получил главную роль во «Властелине колец»

Актер англо-русского происхождения Максим Болдри сыграет главную роль в сериале «Властелин колец» от Amazon.

Источник рассказал изданию Deadline, что актер уже подписал контракт с компанией. Какого именно персонажа воплотит на телеэкране Болдри, не уточняется, передает РИА «Новости».

Главные роли в проекте также исполнят Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват и другие.

Премьера сериала запланирована на сервисе Amazon Prime Video на 2021 год. В сериале покажут события, предшествующие историям первой части знаменитой трилогии Джона Толкина.

24-летний Максим Болдри до семи лет жил в Москве и Варшаве. После чего в 2003 году переехал в Великобританию. При этом актер свободно разговаривает на русском и английском языках. Ранее Болдри снимался в сериалах «Холлиокс», «Молокососы», «Годы» и других.

Ранее звезда оригинального фильма «Властелин колец: Две крепости» Робин Малкольм заявила, что роль волшебника Гендальфа в новом сериале от Amazon должна исполнить женщина.