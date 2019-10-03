Гендальфа захотели сделать женщиной

Роль волшебника Гендальфа в новом сериале от Amazon по «Властелину колец» должна исполнить женщина, считает одна из звезд оригинального фильма «Властелин колец: Две крепости» Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен.

Актриса, слова которой приводит Digital Spy, заявила, что «в основе древних легенд и мифических историй очень часто лежит патриархальный мир». Она посоветовала создателям нового шоу нарушить эту традицию.

По словам Малкольм, на роль женщины-Гендальфа подошли бы Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит.

Актриса также заранее поспорила с теми, кому такая идея может не понравиться. «В конце концов, у нас уже были Гамлеты – женщины», – сказала она.

Ранее актер Иэн МакКеллен, исполнитель роли Гендальфа сказал, сколько в Голливуде геев.