Исполнитель роли Гендальфа сказал, сколько в Голливуде геев

По словам британского актера Иэна МакКеллена, половина людей в Голливуде – геи и лесбиянки, но киноиндустрия не торопится показывать представителей ЛГБТ в фильмах.

Британский актер Иэн МакКеллен подверг критике Голливуд за отказ изображать гомосексуальистов в фильмах, сообщает The Guardian.

«Никто не смотрит голливудские фильмы с точки зрения социальных тем, не так ли? Голливуд только недавно обнаружил, что в мире есть черные люди. Он издевался над женщинами всеми возможными способами на протяжении всей своей истории. Геев не существует», – цитирует издание британского актера, который не скрывает свою нетрадиционную ориентацию с 1988 года.

В 1998 году вышел фильм «Боги и монстры» с его участием, и МакКеллен признался, что это было началом признания Голливудом того факта, что геи и лесбиянки существуют. «Половина людей в Голливуде – геи», – заявил актер.

По словам МакКеллена, известного по роли волшебника Гендальфа в трилогии «Властелин Колец», ему пришлось пострадать из-за своей ориентации: режиссеры отказывали ему в ролях.

«Писателю Гарольду Пинтеру понадобилось 25 лет, чтобы извиниться за то, что он не заступился за меня. Но, молодые актеры из Лондона не подвергались подобной критике. Это будущее», – считает британский актер.