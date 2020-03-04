Политолог рассказал о «воскрешении Байдена»

«Победа Байдена – это в большей степени успех руководства Демпартии, которое мобилизовало свой аппарат и медиа-ресурсы, убрав Буттиджича и Клобучар с предвыборной гонки», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев, комментируя результаты праймериз в Демократической партии США.

«То ускорение, которое Байден получил в субботу после праймериз в Южной Каролине, сработало и во время «супервторника». В США это имеет значение: когда пресса кого-то объявляет победителем – это влияет на настроение избирателей. Потому можно сказать, что Южная Каролина воскресила Байдена», – считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«При этом победа Байдена – это в большей степени успех руководства Демократической партии, которое мобилизовало свой аппарат, активистов и медиа-ресурсы. Показательно, что накануне праймериз свои кандидатуры сняли Буттиджич и сенатор Клобучар, подарившая Байдену победу в своем родном штате Миннесота. Буттиджич, в свою очередь, снятием кандидатуры помог Байдену в Массачусетсе», – пояснил Васильев.

По его словам, на первое место в праймериз Байдена вывели южные штаты: Северная Каролина, Теннеси, Алабама и Оклахома, где проживает значительная часть афроамериканских избирателей. В дальнейшем праймериз будут смещаться на запад и северо-восток США, но там у Байдена позиции не столь сильны.

«По всей видимости, из гонки выпадет миллиардер Блумберг, который подпортил результаты скорее Байдену, нежели Сандерсу. И учитывая, что Блумберг победил в Американском Самоа, можно сказать, что миллиардеры должны баллотироваться в заморских территориях и протекторатах. В американской глубинке они не очень популярны, но в отдаленных территориях на них смотрят как на икону американского образа жизни», – заметил собеседник.

Эксперт также провел параллели с праймериз в Демпартии образца 2016 года. «Только вместо Хиллари Клинтон теперь Джо Байден. В обоих случаях аппарат партии играет против Сандерса. Кстати, если сложить голоса Сандера и Элизабет Уоррен – у них вместе получится чуть больше голосов, чем у Байдена. Потому я жду серьезную борьбу на заключительных этапах праймериз. Учитывая сильные позиции Сандерса, съезд партии в июле может закончиться расколом партии, что отрицательно скажется на всей избирательной системе США», – заключил Васильев.

Напомним, 3 марта в США прошел так называемый «супервторник». В этот день первичные выборы («праймериз») проводятся в 14 американских штатах и в Американском Самоа. На них выбираются делегаты, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных на 3 ноября.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден по результатам предварительных подсчетов победил в 10 штатах из 14.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии, рассказывала о том, кто такой Пит Буттиджич, а также писала о том, зачем в Америке оживили политический труп Байдена.

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