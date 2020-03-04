Путин назвал безусловный приоритет государства

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Здоровье женщин – благополучие нации», в котором назвал поддержку материнства и детства безусловным государственными приоритетом, сообщает пресс-служба Кремля.

Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Вопросы укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни, улучшения демографической ситуации в стране, поддержка материнства и детства – безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что «огромный, поистине уникальный вклад в решение этих первоочередных задач вносят женщины», которые «успешно трудятся в образовании и системе здравоохранения, в социальной сфере и органах власти, в бизнес-структурах и общественных организациях».

«Деятельно участвуют в реализации востребованных проектов, направленных на продвижение ценностей многодетной семьи, здорового и активного образа жизни, на воспитание подрастающих поколений», – добавил он.

Глава государства также отметил эффективную работу Совета Евразийского женского форума, который содействует совершенствованию законодательства и расширению правовых, экономических, социальных возможностей женщин, поддерживает их значимые программы и инициативы.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет на высоком организационном и творческом уровне, позволит участникам обменяться опытом и лучшими практиками, будет способствовать упрочению международного гуманитарного сотрудничества.

Форум «Здоровье женщин – благополучие нации» проходит 4 марта в Москве.

Напомним, Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию посвятил социальным вопросам.

Президент подчеркнул, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны.

Среди мер социальной поддержки россиян глава государства назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.

Он заявлял, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время.

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