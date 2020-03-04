Путин назвал безусловный приоритет государства

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4 марта, среда | Последнее обновление — 11:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт оценил угрозу турецких ЗРК HISAR для сирийских и российских ВВС
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Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки
«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству
Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп заключил сделку с «Талибаном». Выгодную для США и проблемную для многих других – то есть тех, чье мнение Трампа не волнует. В том числе и для Москвы. Подробности...
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Украина рискует получить две войны
Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...
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Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из СирииПодробности...
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
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На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
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