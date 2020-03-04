Трамп в «супервторник» выиграл первичные выборы республиканцев во всех штатах

Действующий президент США Дональд Трамп в «супервторник» одержал победу на первичных выборах во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы, свидетельствуют подсчеты The Associated Press.

Трамп выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Калифорния, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта, передает ТАСС.

В штатах Мэн и Миннесота у американского лидера не было соперников, поэтому там он получил 100% голосов делегатов.

Единственным ближайшим соперником Трампа был бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд, который ранее смог заручиться одним голосом по итогам собраний в Айове 3 февраля. Однако «супервторник» не принес ему новых делегатов.

В некоторых штатах, таких как Арканзас, Техас и Калифорния, помимо Трампа и Уэлда в первичных выборах республиканцев участвовал бизнесмен Роки де ла Фуенте, однако он не заручился поддержкой ни одного кандидата.

3 марта в США проходит так называемый супервторник. В этот день первичные выборы («праймериз») проводятся в 14 американских штатах и в Американском Самоа.

На них выбираются делегаты, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных на 3 ноября.

При этом ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден по результатам предварительных подсчетов в десяти штатах якобы набрал почти 100 делегатов.

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