В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о новых региональных практиках по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая сферу медицины, предоставление интернета и поддержку граждан.

Мониторинг, опубликованный на сайте ЭИСИ, проводился на основе официальных информационных ресурсов региональных властей, СМИ, пабликов в соцсетях и телеграм-каналов.

ЭИСИ привел в пример несколько практик, применяемых для поддержания самоизоляции граждан, по состоянию на 30 марта.

Отмечается, что введен режим всеобщей изоляции в большинстве регионов.

Контроль за приезжающими в регион установлен в Белгородской и Свердловской области: установлена самоизоляция в две недели приезжающих из Москвы.

Отмена всех межмуниципальных перевозок введена в Татарстане и Севастополе, приостановка или ограничение межмуниципальных маршрутов введены в Амурской области, Волгоградской области, Курской области, Липецкой области, Республике Крым.

Поддержка волонтеров в Свердловская область: введена передача машин из муниципальных гаражей волонтерам, обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты.

В Липецкой области врачи-инфекционисты отнесены в категорию дефицитных специальностей: благодаря такому решению врачи-инфекционисты смогут претендовать на все меры социальной поддержки, которые предусмотрены законом Липецкой области.

Бесплатный проезд в общественном транспорте для медработников и волонтеров введен в Нижегородской области.

Вебинары региональных специалистов по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, психологической поддержке ведутся в Ямало-Ненецком автономном округе.

Дистанционное обучение медицинских сотрудников на местах на портале непрерывного медицинского образования ведется в Астраханской области.

Горячая линия для туристов по коронавирусу появилась в Магаданской области: региональным агентством по туризму организована работа «горячей линии» для туристов, которые находятся в Магаданской области и жителей области, которые не могут вернуться из зарубежных стран.

Возможность лицам без определенного места жительства круглосуточно находиться в домах ночного пребывания появилась в Санкт-Петербурге.

Выдача ноутбуков для дистанционного обучения ведется в Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе: из 75,5 тыс. учеников автономного округа у 11,5 тыс. нет возможности получать дистанционное обучение. В таком случае, школа выдает ребенку ноутбук.

Вебинар «Бизнес на дому» от центра «Мой бизнес» (Республика Бурятия): центр предпринимательства «Мой бизнес» организует бесплатный вебинар «Бизнес на дому» для всех, кто хочет зарабатывать, несмотря на карантин.

Бесплатные онлайн-тренировки с фитнес-инструкторами и спортивными тренерами в рамках проекта «Ни дня без спорта» появились в Нижегородской области.

Прямые трансляция пресс-конференций по трудовым правам в Курганской области с руководителем Государственной инспекции труда и начальником Главного управления по труду и занятости населения.

WhatsApp-бот, через который каждый желающий может оставить свои вопросы, в том числе и по теме профилактики и борьбы с вирусом, появился в Республике Саха (Якутия).

Субсидии на уплату процентов по кредитам и займам организациям агропромышленного комплекса на обеспечение текущей деятельности введены в Удмуртской Республике.

Поддержка предприятий, перепрофилирующихся на выпуск антисептиков, введена в Краснодарском крае: через региональный Фонд развития промышленности им будут выдаваться займы до 30 млн рублей под 1% годовых.

В Ульяновской области появился портал «Ульяновскдома.РФ». Портал станет единым каталогом всех онлайн-сервисов: ульяновских, федеральных и международных. Он позволит учиться, работать, покупать продукты, получать волонтерскую помощь, не выходя из дома, и многое другое.

Предоставляется бесплатный доступ к электронным учебникам национальной издательской компанией «Бичик» в Республике Саха (Якутия).

В Свердловской области анонимный благотворитель предоставил аппарат ИВЛ стоимостью 5 млн рублей.

В Москве и Петербурге благотворительный фонд помощи «ДоброДомик» запустил доставку бесплатных продуктов для пожилых людей. Волонтеры будут закупать продукты на деньги, пожертвованные неравнодушными людьми, и привозить пенсионерам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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