Песков опроверг неподготовленность здравоохранения России к коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает пересудами разговоры о том, что российское здравоохранение якобы не готово к вызовам, бросаемым коронавирусом.

«Мы с вами видим, что в мире происходит, и можем в настоящее время констатировать, что наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, нужно ли пересмотреть итоги планового процесса оптимизации в сфере здравоохранения.

«Что касается того, что раньше оптимизировали, а сейчас не оптимизируют – все пересуды на этот счет, они именно являются такими пустыми пересудами», – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что медицина всех стран сталкивается с трудностями, вызванными коронавирусом.

«Ни одна страна мира не могла и не оказалась готова к такой вспышке инфекции, к такой вспышке коронавируса. И, по сути, ни одна система здравоохранения мира без экстремальных затруднений через этот период не проходит», – сказал Песков.

За сутки в России выявлено 500 случаев коронавируса, общее число заболевших – 2 тыс. 337 случаев. Умерли 17 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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