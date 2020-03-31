Режим самоизоляции введен в Новосибирской области

Власти Новосибирской области приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.

«Меры вступают в силу с 20.00 (16.00 мск) 31 марта 2020 года», – передает ТАСС слова Травникова.

Отметим, что Новосибирская область стала 28-й в России, где был введен подобный режим.

К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область.

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