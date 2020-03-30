Для жителей Петербурга ввели режим самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел режим полной самоизоляции для жителей, следует из обновленного постановления о мерах противодействия распространению нового коронавируса.

Жители должны «не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров», передает ТАСС.

Жителя разрешается выгул животных на расстоянии до 100 метров от дома и вынос мусора.

Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси.

Также в постановлении указано, что до 1 июня на территории Санкт-Петербурга необходимо временно приостановить бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях и иных объектов санитарно-курортного лечения и отдыха.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, введя режим самоизоляции в отношении всех жителей города, аналогичные указы подписаны еще в ряде регионов России.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Всего в России 1 тыс. 836 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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