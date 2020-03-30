Путин отметил самоотдачу борющихся с коронавирусом медиков

Президент России Владимир Путин на встрече с полномочными представителями в федеральных округах отметил самоотдачу, профессионализм и дисциплину медиков, борющихся с коронавирусом.

«Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать. И кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В ходе совещания с полпредами Путин заявил, что на прошлой неделе в России удалось сдержать сильный рост числа случаев коронавируса, также он дал ряд поручений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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