ОП выступила с предложением о мерах поддержки в период пандемии

Общественная палата России направила в Госдуму и Совет Федерации пакет замечаний и предложений ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Законопроект является частью пакета мер, направленных на пресечение распространения новой коронавирусной инфекции, а также стабилизацию социально-экономической ситуации с стране, говорится в сообщении на сайте ОП РФ.

В письмах, направленных по результатам общественной экспертизы законопроекта председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, отмечается, что Общественная палата в целом поддерживает концепцию законопроекта, однако предлагает ко второму чтению учесть ряд замечаний и предложений.

Одно из ключевых предложений – распространить предусмотренные законопроектом меры поддержки среднего и малого бизнеса на некоммерческий сектор. «Социально ориентированные НКО выполняют важные функции, в том числе занимаются волонтерской деятельностью, оказывают населению услуги в социальной сфере. И в сложившейся ситуации такие НКО тоже могут нуждаться в защите от экономических угроз», – отметила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Так, на некоммерческий сектор предлагается распространить мораторий на проведение проверок в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, право менять цену и сроки госконтрактов, если обязательства невозможно исполнить из-за введенных ограничений против распространения коронавируса.

Общественная палата также предлагает включить в законопроект следующие меры поддержки для НКО: предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов и временное снижение размера страховых взносов; предоставление отсрочки по уплате арендных платежей для ННКО – арендаторов государственного или муниципального имущества; отсрочку по проведению ННКО в соответствии с требованиями законодательства обязательного аудита.

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«Общественная палата также высказала свои предложения и уточнения по режиму ограниченной торговли медицинскими изделиями, по введению дополнительных мер социальной поддержки граждан, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению в сфере культуры», – отметила Михеева.

Предлагается рассмотреть вопрос компенсации расходов региональных бюджетов за счет средств федерального бюджета в связи с введением и реализацией субъектами России программ адресной социальной помощи для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Предлагается также рассмотреть возможность упрощенного порядка предоставления гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ.

Организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, которые оказывают услуги населению в сфере физкультуры и массового спорта, культуры, организации досуга, наиболее подвержены негативному влиянию сложившейся экономической ситуации, подчеркивается в документе, подготовленном Общественной палатой. Для них предлагаются такие меры поддержки, как введение антикризисных инструментов заемного кредитования с нулевой процентной ставкой и сроком погашения от двух лет; предоставление отсрочки по исполнению действующих долговых обязательств сроком не менее чем на шесть месяцев; временного установления пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций пострадавших отраслей и др.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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