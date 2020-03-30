Всех российских туристов вывезли из ОАЭ

Российские и эмиратские авиакомпании завершили вывоз российских туристов, купивших пакетные туры, из Объединенных Арабских Эмиратов, за оставшимися индивидуальными туристами пришлют спецборт, сообщили в генеральном консульстве России в Дубае и северных эмиратах.

«Вывоз российских туристов, купивших пакетные туры, силами авиакомпаний завершен, но еще остаются индивидуальные туристы, не сумевшие улететь из-за отмены рейсов, для которых планируется прислать спецборт», – передает РИА «Новости» сообщение консульства.

Там добавили, что с 17 марта ОАЭ смогли покинуть около 35 тыс. россиян.

18 марта стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.

Позже, 26 марта, правительство ОАЭ разрешило авиакомпаниям России вывезти туристов из страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал не бросать застрявших за границей россиян.

Накануне в АТОР сообщили, что все российские туристы эвакуированы из Объединенных Арабских Эмиратов.

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