ОАЭ отменили безвизовый режим с Россией

Власти ОАЭ в связи с ситуацией с коронавирусом приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян, решение вступит в силу 19 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Вечером 17 марта правительство ОАЭ приняло официальное решение ввести временный запрет на въезд в страну для всех иностранных туристов, в том числе и для россиян. В правительственном документе указано, что с 19 марта приостанавливается действие всех виз по прибытию, транзитных виз, а также отменяется безвизовый режим для граждан стран, которые им пользуются», – говорится на сайте АТОР.

Срок действия ограничительной меры не указан. Информацию также подтверждают в посольстве России в ОАЭ.

Все неиспользованные турвизы будут аннулированы автоматически, а визовый сбор возвращен.

Кроме того, министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ объявило о временном запрете для эмиратских подданных на выезд за пределы страны, передает РИА «Новости».

«Решено с сегодняшнего дня до последующего уведомления запретить выезды подданных за пределы ОАЭ в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса и ради сохранения их здоровья в условиях быстрого распространения вируса по миру, а также ограничений на въезд со стороны ряда государств и прекращения авиасообщения по многим направлениям», – говорится в сообщении МИД.

Отметим, что в ОАЭ зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом среди россиян.

Россия также ввела временные ограничения на полеты в ОАЭ.

Российские власти приняли целый ряд мер для защиты страны от коронавируса, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, которые стали центром эпидемии. Закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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