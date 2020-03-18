Россия вводит ограничения на полеты в Британию, США и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Британию, США и ОАЭ.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Минтрансу России обеспечить введение с 00.00 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории России на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении», – говорится в сообщении.

Исключения будут сделаны для регулярных рейсов Москва – Лондон (и обратно), Москва – Нью-Йорк (и обратно), Москва – Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F).

Также под исключения попадут чартерные рейсы при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Россию граждан России (до полного вывоза указанных граждан).

О результатах поручено доложить в правительство до 20 марта. Росавиации поручено в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании и иные заинтересованные стороны о временном ограничении.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



Напомним, в России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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