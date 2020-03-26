Власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям вывезти россиян

Правительство ОАЭ разрешило авиакомпаниям России вывезти туристов из страны, сообщил официальный представитель властей этого государства.

«Российские авиакомпании не могли приземлиться в ОАЭ из-за отсутствия соответствующих разрешений, но теперь этот вопрос уже решен, разрешения выпущены, и мы ожидаем прибытия самолетов российских авиакомпаний для вывоза туристов в ближайшее время», – пояснил представитель властей ОАЭ, передает РИА «Новости».

Туроператор Space Travel и российское консульство в Дубае обеспечат жильем всех россиян, не успевших покинуть ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства.

Информацию по обеспечению жильем российских туристов, которые не по своей вине застряли в ОАЭ, предоставил генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, сообщили в АТОР.

В АТОР заявили, что информацию по обеспечению жильем российских туристов, которые не по своей вине застряли в ОАЭ, предоставил генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

«По оценкам туроператоров, в ОАЭ остаются 4-5 тыс. туристов из России, которые стали заложниками закрытия воздушного пространства ОАЭ в связи с постановлением Высшего совета национальной безопасности ОАЭ», – добавили в АТОР.

Туроператор Space Travel «делает все возможное», чтобы туристы, включая тех, кто приобрел у компании только услуги наземного обслуживания, благополучно вернулись домой.

«В целях уменьшения дополнительных расходов туристов на время вынужденного пребывания в Эмиратах туроператор Space Travel в тесном сотрудничестве с Al Khalidiah Tourism (принимающая сторона Space Travel в ОАЭ) гарантирует своим туристам трансферы и размещения в отелях, входящих в группу компаний, за наш счет, до организации выездных рейсов», – пояснил Мурадян.

В АТОР добавили, что туроператор и принимающая компания обеспечат жильем не только своих туристов, но и других россиян с оплаченными билетами, чьи рейсы были отменены.

Также Space Travel и генеральное консульство России в Дубае обратились к российским туристам в ОАЭ, не имеющим возможности вернуться на родину из-за ограничений. В обращении они просят россиян не позднее пятницы 27 марта 2020 года сообщить посольству России в ОАЭ свои данные.

Ранее в посольстве России в Объединенных Арабских Эмиратах разъяснили порядок эвакуации россиян из этой страны.

18 марта стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.

В среду сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» не смогут вылететь из Дубая в ближайшее время, у авиакомпании нет разрешения авиавластей ОАЭ на выполнение вывозного рейса, сообщил источник, близкий к «Аэрофлоту». О похожей ситуации ранее сообщила авиакомпания «Победа».

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