ОАЭ отказали «Аэрофлоту» в вывозе россиян из Дубая

Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» не смогут вылететь из Дубая в ближайшее время, у авиакомпании нет разрешения авиавластей ОАЭ на выполнение вывозного рейса, сообщил источник, близкий к «Аэрофлоту». О похожей ситуации ранее сообщила авиакомпания «Победа».

«Пассажиры «Аэрофлота» прямо сейчас сидят в аэропорту и ждут вылета, но нет разрешения на сегодняшний рейс», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что авиавласти ОАЭ запретили самолету «Победы», который совершал заранее согласованный рейс Москва – Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе. В итоге самолету пришлось произвести вынужденную посадку в Махачкале. Планировалось, что самолет заберет из Дубая около 190 пассажиров лоукостера для возвращения их в Москву.

Напомним, аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов в целях борьбы с распространением коронавируса. Тем временем в ОАЭ заболел коронавирусом шестой россиянин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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