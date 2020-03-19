Россия решила оставить перелеты между Москвой и Дубаем вместо Абу-Даби

Премьер Михаил Мишустин внес изменения в поручение о временных ограничениях на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, оставив с 20 марта рейсы Москвой и Дубаем вместо Абу-Даби.

«Минтрансу России и Росавиации поручено в частичное изменение поручения правительства РФ от 18 марта 2020 года обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории РФ на территорию Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении, за исключением ... регулярных рейсов Москва-Дубай (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Под исключения попадут также чартерные рейсы, при условии перевозки в указанное государство его граждан и граждан иных государств и в Россию – граждан России до полного вывоза указанных граждан.

Накануне стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.

В ОАЭ зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом среди россиян.

Россия ввела временные ограничения на полеты в ОАЭ.

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