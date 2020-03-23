Коронавирусом в ОАЭ заболел шестой россиянин

Коронавирус выявили у шестого гражданина России в ОАЭ, сообщила официальный представитель министерства здравоохранения страны доктор Фарида аль-Хусани.

«Один из вернувшихся из заграничной поездки не соблюдал домашний карантин до появления результатов медицинских анализов, в результате чего заразил еще 17 человек, таким образом, число диагностированных случаев заражения коронавирусом до настоящего момента составляет 198 случаев. Среди заразившихся коронавирусом люди из разных стран, в том числе один человек из России», – передает РИА «Новости» слова аль-Хусани.

Посольство России в Абу-Даби отметило, что у дипломатов есть информация только о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом у россиян в ОАЭ. Один из них выздоровел, четверо – в больницах.

На прошлой неделе сообщалось, что пятый россиянин заразился в ОАЭ. Четверо заболевших – члены российской сборной по велогонкам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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