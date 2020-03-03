Коронавирус подтвердился у 23 иранских депутатов

У 23 депутатов меджлиса (парламента) Ирана подтвердили наличие коронавируса нового типа, сообщил вице-спикер парламента Абдольреза Месри.

«На сегодняшний день тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Клуб молодых журналистов».

Заболевание также диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутата Меджлиса (парламентаа) Махмуда Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ираджа Харирчи. От коронавируса умер бывший иранский посол.

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Во вторник посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.

В понедельник стало известно, что сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) в Иране заразился коронавирусом.

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