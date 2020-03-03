Иран попросил у России помощи в борьбе с коронавирусом

Иран запросил у российской стороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил посол республики Казем Джалали.

Джалали сообщил, отвечая на вопрос, запрашивал ли Иран помощь у России в связи со вспышкой в стране коронавируса, что такая беседа «проходила», передает РИА «Новости».

«Мы приветствуем гуманитарную помощь со стороны всех стран, в том числе наших единомышленников», – добавил он.

На данный момент число заражений коронавирусом в Иране составляет 1 тыс. 501 человек, число жертв – 66.

Заболевание диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутата Меджлиса (парламентаа) Махмуда Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ираджа Харирчи. От коронавируса умер бывший иранский посол.

В понедельник стало известно, что сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) в Иране заразился коронавирусом.

Советник иранского президента Хесамаддин Ашна заявлял, что часть ответственности за распространение коронавируса в Иране несут США.

Находящийся в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин объяснил, чем вызвано большое число заразившихся коронавирусом среди иранских высокопоставленных лиц.