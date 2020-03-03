Погребинский рассказал о растерянности Зеленского накануне кадровых перестановок

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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для энергетической безопасности России? Подробности...
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Три негативных сценария войны в небе Сирии

Турецкие самолеты над Идлибом официально объявлены целями для сирийской ПВОФото: Ingo Wagner/DPA/ТАСС
Турецкие военные отчитались о сбитом сирийском Су-24 в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной. Сирийцы уничтожили дрон турецкого производства. Крайне вероятно, что бои в закрытом небе продолжатся. Есть предположение, что сирийским ВВС и ПВО может помочь Россия. Что произойдет, если сирийцы вновь собьют турецкий самолет, либо вновь произойдет русско-турецкий воздушный инцидент? Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Дружба с Путиным помогла Нетаньяху одержать «великую победу»

Для сторонников Нетаньяху важны его отношения с Путиным Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Израиле состоялись третьи за год выборы в парламент. Победу в них одерживает партия «Ликуд» во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. По мнению экспертов, ему удалось улучшить свои результаты благодаря активной внешней политике, а также дружбе с президентами России и США. Удастся ли Нетаньяху сформировать правительство и какими будут приоритеты его политики? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...

Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
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      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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              Погребинский рассказал о растерянности Зеленского накануне кадровых перестановок

                 3 марта 2020, 14:48
              Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              «У Зеленского нет ясных представлений, что делать дальше с кадрами. Он надеется на Андрея Ермака, но тот все время повторяет слова о необходимости пересмотра Минских соглашений», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя предстоящее заседание Рады, где будут рассмотрены кадровые изменения в правительстве Украины.

              «Судя по тому, что пишет пресса и говорят люди – на Украине есть широкая поддержка отставки членов кабинета министров, – сказал Михаил Погребинский. – В том числе и премьер-министра Гончарука. Если и произойдет задержка с его уходом, то это будет связано с отсутствием замены на его позицию».

              «Потому Зеленскому надо, во-первых, уговорить Гончарука уйти в отставку, поскольку у него есть иммунитет. А во-вторых, найти ему замену. Тем не менее шансы на то, что Гончарук завтра уйдет – выше 50%», – предположил политолог.

              «При этом оптимистических ожиданий у меня нет. Зеленский черпает людей из одного колодца с националистами. Перспектив резко развернуть политику страны в нейтральную сторону, я даже не говорю в другую, а хотя бы просто в нейтральную – я не вижу», – подчеркнул Погребинский.

              «Возможно, уйдет министр иностранных дел Пристайко. Но его место займет человек с теми же взглядами, просто менее глупый и более сдержанный. Например, есть такой Демченко, он работал еще в администрации Порошенко. С другими должностями пока неясно, но шансов на то, что появится вменяемая команда – мало», – добавил собеседник.

              «Люди, которые периодически видят Зеленского, говорят, что он в растерянности. У него нет ясных представлений о том, что делать в нынешней ситуации. Видимо он надеется, что решение ему поможет принять глава офиса президента Андрей Ермак. Но и он теряет здравый смысл, говоря лишь о том, что Минские соглашения нужно пересмотреть», – заключил Погребинский.

              Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

              По закону заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Раду, для его удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.

              Сам Гончарук до этого заявлял, что не писал заявление об отставке.

              На минувшей неделе украинские СМИ сообщили, что Зеленский собирается сменить премьер-министра, назначив на это место бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом.

              По информации СМИ, Гончарук подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским.

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