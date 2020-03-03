Погребинский рассказал о растерянности Зеленского накануне кадровых перестановок

«У Зеленского нет ясных представлений, что делать дальше с кадрами. Он надеется на Андрея Ермака, но тот все время повторяет слова о необходимости пересмотра Минских соглашений», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя предстоящее заседание Рады, где будут рассмотрены кадровые изменения в правительстве Украины.

«Судя по тому, что пишет пресса и говорят люди – на Украине есть широкая поддержка отставки членов кабинета министров, – сказал Михаил Погребинский. – В том числе и премьер-министра Гончарука. Если и произойдет задержка с его уходом, то это будет связано с отсутствием замены на его позицию».

«Потому Зеленскому надо, во-первых, уговорить Гончарука уйти в отставку, поскольку у него есть иммунитет. А во-вторых, найти ему замену. Тем не менее шансы на то, что Гончарук завтра уйдет – выше 50%», – предположил политолог.

«При этом оптимистических ожиданий у меня нет. Зеленский черпает людей из одного колодца с националистами. Перспектив резко развернуть политику страны в нейтральную сторону, я даже не говорю в другую, а хотя бы просто в нейтральную – я не вижу», – подчеркнул Погребинский.

«Возможно, уйдет министр иностранных дел Пристайко. Но его место займет человек с теми же взглядами, просто менее глупый и более сдержанный. Например, есть такой Демченко, он работал еще в администрации Порошенко. С другими должностями пока неясно, но шансов на то, что появится вменяемая команда – мало», – добавил собеседник.

«Люди, которые периодически видят Зеленского, говорят, что он в растерянности. У него нет ясных представлений о том, что делать в нынешней ситуации. Видимо он надеется, что решение ему поможет принять глава офиса президента Андрей Ермак. Но и он теряет здравый смысл, говоря лишь о том, что Минские соглашения нужно пересмотреть», – заключил Погребинский.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По закону заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Раду, для его удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.

Сам Гончарук до этого заявлял, что не писал заявление об отставке.

На минувшей неделе украинские СМИ сообщили, что Зеленский собирается сменить премьер-министра, назначив на это место бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом.

По информации СМИ, Гончарук подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским.

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