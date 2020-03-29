Детские площадки в Москве закрыли из-за коронавируса

Власти Москвы закрыли все детские площадки, чтобы жители соблюдали режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Городские службы огородили площадки сигнальными лентами, а также повесили объявления, что пространства закрыты из-за «соблюдения санитарного контроля» на фоне пандемии коронавируса, передает Daily Storm.

Ранее сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на автомобилях, стали оповещать жителей Москвы о необходимости покинуть парки и оставаться дома из-за коронавируса.

Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен в 80 из 85 российских регионов. В России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве.

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД