Москвичей по громкой связи призвали не покидать дома

Сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на автомобилях, начали оповещать жителей Москвы о необходимости покинуть парки и оставаться дома из-за коронавируса.

Автомобили с громкоговорителями ездят, в частности, возле входа в Кузьминский парк, а также вокруг Патриарших прудов в центре Москвы, передает ТАСС.

«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра», – сообщает диктор.

По словам источника в правоохранительных органах, такие же машины с громкоговорителями установлены возле всех крупных лесопарков столицы, а также на дворовых территориях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан соблюдать в общественных местах дистанцию не менее двух метров.

Напомним, в России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД