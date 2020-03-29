Названа температура активизации коронавируса

Ученые Университета Гонконга определили температуру, при которой фиксируется наибольшая активность коронавируса.

Выяснилось, что активнее всего вирус при температуре около плюс 4 градусов Цельсия. При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 пойдет на спад только через две недели. Высокие температуры вирус не переносит, он дезактивируется в течение пяти минут при плюс 70 градусах, передает RT.

Кроме того, ученые выяснили, что вирус может оставаться около трех часов на бумаге, а на одежде и обработанном дереве – до двух дней. До четырех дней он живет на стекле и до семи дней – на пластике.

Ранее в медцентре Пекина ученые выяснили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.

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