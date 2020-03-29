Названа температура активизации коронавируса

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29 марта, воскресенье | Последнее обновление — 14:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть
Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян
Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса
Пандемия лишает Америку продовольствия
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Власть в мире перешла к врачам
Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз сейчас превратился в подобие большой больницы, где все отделения – инфекционные. В каждом отделении есть свой заведующий, но место главврача в больнице пустует. Подробности...
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств
Евгений Крутиков, военный эксперт
Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки. Подробности...
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Грета Тунберг, ты довольна?
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
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Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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