Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека

Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.

Ученые сравнили данные 16 пациентов больницы в Пекине, проходивших лечение с 28 января по 9 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на ATSJournals. Средний возраст больных составлял 35,5 года.

«Наиболее значимым результатом исследования является то, что половина пациентов продолжала выделять вирус после исчезновения симптомов», – отметил один из авторов исследование доктор Локеш Шарм.

Вирус сохранялся на протяжении от одного до восьми дней, пояснили ученые. Другой автор исследования, Ликсин Се, посоветовал продлить карантин после выздоровления на одну-две недели.

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