Главврач рассказал о находящихся на лечении в Коммунарке

В инфекционной больнице в Коммунарке на лечении состоит 330 человек, из них диагноз пневмония у 154 человек, сообщил главврач клиники Денис Проценко.

«Состоит на лечении 330. Из них: с диагнозом пневмония – 154, в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) – 17 (на ИВЛ 7). За сутки поступило 12, выписано 10», – написал он в своем Facebook.

Накануне сообщалось, что в России за сутки зарегистрировано 228 случаев коронавируса в 26 регионах. Всего в стране 1 тыс. 264 заболевших в 62 регионах.

В стране ввели ряд ограничений, которые должны помешать распространению новой коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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