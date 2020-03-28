ФСБ раскрыла подпольных оружейников на Северном Кавказе

ФСБ и МВД выявили группу подпольных оружейников, работавших на Северном Кавказе, ликвидированы две нелегальные оружейные мастерские, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД пресечена деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью его последующего сбыта», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.

Из незаконного оборота изъяли 16 единиц оружия, более 20 кг пороха, свыше 400 патронов.

«Прекращена деятельность двух мастерских по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием», – добавили в ЦОС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия также провели в отношении покупателей оружия.

У оружейников изъяли три пистолета-пулемета ППШ и «Кедр», девять пистолетов и револьверов ПМ, ТТ, CZ, «Наган», четыре охотничьих карабина и винтовки СКС, «Сайга», СВД, «Вепрь».

Также изъяты основные части оружия: стволы, барабаны, ударно-спусковые механизмы.

«Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», – заключили в ФСБ.

В середине марта ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны.