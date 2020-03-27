Росавиация рассказала об оставшихся за границей россиянах

Росавиация сообщила, что вывоз россиян из Бразилии, Чили, Перу и Аргентины почти завершен, но много граждан России еще остаются в Индонезии и Таиланде.

«Отработка вариантов вывоза россиян из Латинской Америки (Бразилия, Чили, Перу, Аргентина) – в стадии завершения. МИД РФ, наши посольства в указанных странах, Ростуризм, Росавиация и авиакомпания Azur Air формируют списки, получают разрешения официальных властей, прорабатывают логистику сбора пассажиров. В плане – вылет борта на 524 кресла из Москвы в данном направлении 30 марта», – сказали в ведомстве, сообщает ТАСС.

Больше всего россиян, не успевших вернуться, находятся в Индонезии и Таиланде, уточнили в Росавиации.

«Данные МИД РФ показывают, что наибольшее количество россиян находится в Индонезии и Таиланде – 4 тыс. и 17 тыс. человек соответственно. Планируется, что они будут доставлены в Россию вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели», – отметили в ведомстве.

Большая часть российских граждан в Таиланде – пассажиры с билетами, основную массу туристов собираются вернуть до 1 апреля.

Вывозом россиян из Индонезии будут заниматься авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия».

Напомним, с 27 марта Россия закрыла все международные полеты, исключение – вывозные рейсы для доставки граждан РФ домой, грузовое и почтовое авиасообщение. Также в России назвали сроки возвращения организованных туристов в домой.