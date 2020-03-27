Минздрав дал новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса, заявили в пресс-службе ведомства.

В частности, Минздрав расширил с четырех до шести список возможных лекарств для лечения коронавируса у взрослых, передает ТАСС.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся лопинавир +ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов», – отмечается в рекомендациях.

В министерстве добавили, что препараты «умифеновир», «ремдесивир» и «фавипиравир» проходят клинические испытания у пациентов с новым коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, ведомство заявило, что коронавирус повышает риск летального исхода у матери при аборте и родах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в России и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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