Главврач больницы в Коммунарке предсказал сроки пика коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда можно ожидать пик распространения коронавируса в Москве.

«Пока прирост есть, я думаю, (пик придется, – прим. ВЗГЛЯД) на середину-конец следующей недели», – передает РИА «Новости» слова Проценко.

В больницу на Коммунарке президент России Владимир Путин приехал во вторник. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что после посещения больницы в Коммунарке Путин чувствует сетбя хорошо.

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