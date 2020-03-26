Названы суммы штрафов за нарушение карантина

Штраф для граждан за нарушение карантина, если это привело к смерти человека, может составить 300 тыс. рублей, для должностных лиц – 500 тыс. рублей, следует из текста поправок правительства.

По тексту поправок, действия граждан, которые совершаются во время режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период карантина на соответствующей территории, будут наказываться штрафом от 15 до 40 тыс. рублей; для должностных лиц – от 50 до 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

При этом, если действия повлекли смерть или причинение вреда здоровью, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штраф для граждан увеличивается от 150 до 300 тыс. рублей, а для должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

При этом для юридических лиц максимальный штраф за нарушение карантина может составить от 500 тыс. до 1 млн рублей – если их действия в период карантина повлекли смерть человека. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в МВД сообщили, что в России более 500 человек нарушили режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Премьер Михаил Мишустин говорил, что правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина.

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