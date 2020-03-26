ОАЭ одобрили пять рейсов для вывоза россиян

Власти ОАЭ разрешили российским авиакомпаниям совершить пять рейсов для вывоза россиян, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Объединенные Арабские] Эмираты дали разрешение на пять рейсов. Спасибо, Абу-Даби», – сообщила Захарова в своем Facebook.

Ранее официальный представитель властей ОАЭ сообщил, что правительство страны разрешило авиакомпаниям России вывезти туристов.

18 марта стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.