Путин пообещал обсудить вопрос привлечения интернет-агрегаторов к доставке лекарств

Взгляд
26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти

Опустевшие аэропорты – всего лишь внешний признак гораздо более глубоких изменений мировой экономикиФото: Никеричев Андрей/Агентство городских новостей «Москва»
Пандемия коронавируса и грандиозное падение цен на нефть имеют прямую связь. Есть основания полагать, что еще несколько недель назад руководство России предвидело происходящие сегодня события, и именно поэтому Москва отказалась от продления сделки ОПЕК+. Насколько глубоким будет падение нефтяного рынка и как он изменится? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
Перейти а раздел…

Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина попросит Россию о помощи «хуторским способом»

Украина осталась один на один с коронавирусом Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Украину поглощают проблемы, связанные с пандемией коронавируса: жизнь в стране замерла, введен режим чрезвычайной ситуации, а врачи жалуются на дефицит медицинских средств и оборудования. На этом фоне в Раде выступили с предложением обратиться за помощью к России. При каких условиях Зеленский решится пойти на такой шаг?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
Обсуждение: 97 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как в России лечат больных с коронавирусом

    План Путина против коронавируса

    Коронавирус взял россиян в заложники

      Перейти а раздел…

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Винокур опроверг коронавирус у Лещенко
              Путин назвал две беды России на данный моментВ медицинской лаборатории в Москве произошел взрывВОЗ сочла меры России по коронавирусу замечательнымиКитай закупил у России рекордный объем нефти
              В России введут наказание нарушителей правил карантинаНазвана причина запрета иностранцам владеть землей в Крыму Оценены шансы пилота пропавшего Су-27 выжить в открытом мореПутин не исключил господдержки бизнеса по доставке еды
              В Кремле выразили надежду на лучший вариант развития ситуации по коронавирусуВ Шереметьево потеряли слитки золота на 58 млн рублейБесплатные маски от Саакашвили привели к массовому нарушению режима ЧП в ГрузииПерекупщики начали скупать лекарства от ВИЧ для продажи пациентам с коронавирусом

              Главная тема


              Украина попросит Россию о помощи «хуторским способом»

              «неплохой прогноз»


              Путин назвал сроки победы России над коронавирусом

              «идеологические барьеры»


              В Германии оценили возможность снятия санкций с России на фоне пандемии коронавируса

              «Берегите своих родителей!»


              Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

              Видео

              антикризисные меры


              За поддержку семей с детьми заплатят богатые

              пандемия коронавируса


              Трамп поставил на кон судьбу Америки

              Мировой эпицентр


              Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

              тотальный карантин


              Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

              Отзыв на книгу


              Максим Соколов: Негры на службе Ходорковского

              Высший смысл существования


              Ирина Алкснис: Главный бренд России – это армия

              Перезагрузка экономики


              Сергей Мардан: Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?

              Путин пообещал обсудить вопрос привлечения интернет-агрегаторов к доставке лекарств

              26 марта 2020, 15:24

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимательским сообществом пообещал обсудить с правительством вопрос включения интернет-агрегаторов в перечень тех, кто может доставлять лекарства на дом.

              Об этом попросили президента представители бизнеса, передает РИА «Новости».

              «Мы уже пошли на то, чтобы разрешить доставку таким образом лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Вопрос в том, насколько расширять список. Все-таки это должны решать специалисты. А по поводу лицензирования агрегаторов… разрешения им работать, то точно по этому пути надо идти. Я обязательно переговорю с правительством, с председателем, с Татьяной Алексеевной Голиковой. Конечно, правительство должно быть уверено в надежности партнеров», – сказал он.

              Путин добавил, что предложение заслуживает внимания.

              В то же время он подчеркнул, что ответственность за контрафактные лекарства в свете разрешения онлайн-доставки медикаментов будет повышаться.

              «Соответствующая структура правительства очень с большим подозрением отнеслась к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с такой системой онлайн. Тем не менее я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере. Думаю, что мы сделали правильно, с одновременным повышением ответственности за контрафакт. Обращаю ваше внимание на то, что… проблема контрафакта при доставке онлайн характерна, как это не покажется странным, для очень хорошо организованных рынков Западной Европы», – сказал Путин.

              По его словам, в странах, где это разрешено, контрафактные лекарства стали одной из главных обсуждаемых в обществе проблем.

              «Как только разрешили, пошел контрафакт. Я хочу воспользоваться вашим выступлением, чтобы подчеркнуть: ответственность за это будет повышаться – за контрафакт», – подчеркнул глава государства.

              Кроме того, в ходе общения с бизнесменами Путин отметил, что допускает возможность рассрочки по уплате налогов, по которым на время пандемии коронавируса будет введена отсрочка. Об этом его попросили предприниматели, которые заметили, что после отсрочки по налогам бизнесменов могут обязать выплачивать всю сумму долга. Путина попросили ввести отсрочку по таким платежам.

              «Мне кажется, что это вполне логично. Это нужно как следует проработать с Минфином, потому что [есть] фискальные вещи, на которые он рассчитывает. Мы посчитаем обязательно», – ответил Путин.

              В четверг Путин проводит встречу с предпринимательским сообществом России. Он назвал две главные проблемы страны в настоящий момент: обрушение рынка нефти и распространение коронавируса.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............