Путин пообещал обсудить вопрос привлечения интернет-агрегаторов к доставке лекарств

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимательским сообществом пообещал обсудить с правительством вопрос включения интернет-агрегаторов в перечень тех, кто может доставлять лекарства на дом.

Об этом попросили президента представители бизнеса, передает РИА «Новости».

«Мы уже пошли на то, чтобы разрешить доставку таким образом лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Вопрос в том, насколько расширять список. Все-таки это должны решать специалисты. А по поводу лицензирования агрегаторов… разрешения им работать, то точно по этому пути надо идти. Я обязательно переговорю с правительством, с председателем, с Татьяной Алексеевной Голиковой. Конечно, правительство должно быть уверено в надежности партнеров», – сказал он.

Путин добавил, что предложение заслуживает внимания.

В то же время он подчеркнул, что ответственность за контрафактные лекарства в свете разрешения онлайн-доставки медикаментов будет повышаться.

«Соответствующая структура правительства очень с большим подозрением отнеслась к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с такой системой онлайн. Тем не менее я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере. Думаю, что мы сделали правильно, с одновременным повышением ответственности за контрафакт. Обращаю ваше внимание на то, что… проблема контрафакта при доставке онлайн характерна, как это не покажется странным, для очень хорошо организованных рынков Западной Европы», – сказал Путин.

По его словам, в странах, где это разрешено, контрафактные лекарства стали одной из главных обсуждаемых в обществе проблем.

«Как только разрешили, пошел контрафакт. Я хочу воспользоваться вашим выступлением, чтобы подчеркнуть: ответственность за это будет повышаться – за контрафакт», – подчеркнул глава государства.

Кроме того, в ходе общения с бизнесменами Путин отметил, что допускает возможность рассрочки по уплате налогов, по которым на время пандемии коронавируса будет введена отсрочка. Об этом его попросили предприниматели, которые заметили, что после отсрочки по налогам бизнесменов могут обязать выплачивать всю сумму долга. Путина попросили ввести отсрочку по таким платежам.

«Мне кажется, что это вполне логично. Это нужно как следует проработать с Минфином, потому что [есть] фискальные вещи, на которые он рассчитывает. Мы посчитаем обязательно», – ответил Путин.

В четверг Путин проводит встречу с предпринимательским сообществом России. Он назвал две главные проблемы страны в настоящий момент: обрушение рынка нефти и распространение коронавируса.

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