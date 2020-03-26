Путин назвал важнейшую задачу в условиях коронавируса

Важнейшей задачей российских властей является сохранение жизни и здоровья граждан, однако для этого необходимы экономические ресурсы, поэтому нельзя допустить, чтобы экономика начала «ложиться», заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

«Поэтому мы должны работать сразу по нескольким направлениям. Конечно, важнейшая задача - сохранение жизни и здоровья граждан, это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет ложиться, тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано», – передает его слова ТАСС.

Перед этим он отметил, что на ситуацию влияют две проблемы: обрушение рынка нефти и распространение коронавируса.

«Правительство в постоянном контакте находится с представителями различных организаций, бизнес-структур, бизнес-объединений. Мы понимаем, что происходит. Но цель сегодняшней встречи – послушать вас напрямую, послушать ваши предложения, идеи, оценки того, что происходит. Мы стараемся соответствующим образом отреагировать. Все, что вы скажете, будет услышано», – сказал также Путин.

Президент добавил, что российские власти прекрасно понимают, что малый и средний бизнес в нынешней ситуации находится в самом сложном положении, поэтому и были приняты меры поддержки, передает РИА «Новости».

«Это пакет довольно солидный, весь он настроен на то, чтобы поддержать бизнес вообще и, особенно, поддержать малый и средний бизнес. Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что малый и средний бизнес находится, может быть, в самом сложном положении, имея в виду все сопровождающие два этих негативных явления моменты в экономике», – заявил Путин.

В четверг Путин проводит встречу с бизнес-сообществом Москвы, Петербурга и других городов, где ему могут задать вопросы о предложенных им мерах поддержки экономики и по любым проблемным ситуациям.

«Состоится свободный разговор», – говорил перед его началом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом журналистов не стали аккредитовывать на мероприятие, встреча транслируется по телевидению.

Накануне Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом. Также он рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

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