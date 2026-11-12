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    Москва начала переустройство европейской безопасности
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    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    69 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    6 комментариев
    12 ноября 2026, 05:52 • Новости дня

    Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в пусковую шахту

    Минобороны: Межконтинентальную ракету «Ярс» загрузили в шахтную установку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ракетном соединении стационарного базирования провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку.

    Ракета была установлена с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата за несколько часов, сообщает Минобороны.

    В ведомстве отметили, что перевооружение Ракетных войск стратегического назначения включает не только обновление комплексов, но и создание современной инфраструктуры. Это позволит обеспечить лучшие условия для подготовки, боевого дежурства и отдыха личного состава.

    Запланированные на 2026 год мероприятия по перевооружению повысят долю современных ракетных комплексов. Возрастут боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило о старте комплексной проверки Владимирского ракетного объединения с применением комплексов «Ярс».

    Президент России Владимир Путин оценил техническое оснащение Ракетных войск стратегического назначения.

    Также военное ведомство провело загрузку межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки в различных регионах страны.

    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    11 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства «Большой семерки» приняли решение увеличить объемы поставок систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения украинским военным по итогам встречи министров иностранных дел в Париже.

    Страны G7 обязались нарастить поставки систем ПВО, зенитных перехватчиков и дальнобойного оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление глав МИД государств объединения.

    Документ был опубликован министерством иностранных дел Британии. «Мы подвели итоги прогресса в поставках Украине средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, средств дальнего действия и лицензий, которые позволят ей нарастить военное производство», – подчеркивается в коммюнике.

    В заявлении также сообщается, что страны «Большой семерки» договорились координировать действия в вопросах дальнейшего финансирования киевских властей в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации систем противовоздушной обороны.

    В августе колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил о риске вынужденного согласия стран Запада с требованиями России из-за задержек поставок зенитных ракет.

    Летом государства «Большой семерки» спланировали расширение военной помощи украинским властям.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    11 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    Япония решила сократить численность вооруженных сил

    Правительство Японии решило сократить штатную численность вооруженных сил

    Япония решила сократить численность вооруженных сил
    @ David Mareuil/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии намерено официально сократить штатную численность вооруженных сил из-за хронического некомплекта личного состава.

    Соответствующие положения включат в базовые документы по национальной безопасности, которые предполагается утвердить в декабре, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

    Установленная законом численность японских войск должна составлять чуть больше 247 тыс. человек. Реальный личный состав армии, ВВС и ВМС неуклонно сокращается с 2020 года на фоне низкой рождаемости и нехватки добровольцев-контрактников. По состоянию на 2025 финансовый год вооруженные силы были укомплектованы на 88%, а на уровне рядового состава – примерно на 60%.

    Конкретные размеры сокращения определят в ходе подготовки более широкой реформы военной структуры. Власти планируют слияние ряда объектов вооруженных сил и широкое внедрение беспилотных систем на базе искусственного интеллекта. Сокращать предполагается в первую очередь вспомогательные и штабные подразделения, не затрагивая боевые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Швейцарии сообщило о вероятном сокращении численности вооруженных сил страны.

    Также верхняя палата парламента Японии утвердила законопроект о создании воздушно-космических сил самообороны.

    Кроме того, армия США рассмотрела возможность сокращения численности регулярных сил на 90 тыс. военнослужащих.

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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

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    11 ноября 2026, 12:09 • Новости дня
    В правящей партии Японии призвали обсудить получение атомных подлодок

    Киодо: В правящей партии Японии призвали получить атомные подлодки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь комиссии Либерально-демократической партии Японии по безопасности Таро Хонда анонсировал обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок и пересмотре безъядерных принципов.

    На заседании партийной комиссии прозвучали призывы рассмотреть возможность внедрения атомных подлодок, а также обсудить концепцию совместного использования ядерного оружия, при которой США могли бы разместить свой ядерный арсенал на территории Японии для совместных операций, пишет Киодо.

    Правящая партия и ее партнер по коалиции – Партия инноваций Японии – обсудят эти вопросы, а также размер оборонного бюджета с учетом доклада правительственной комиссии, который ожидается в начале декабря. На данный момент японский закон об атомной энергии ограничивает использование ядерной энергии мирными целями, а три неядерных принципа запрещают владение, производство и ввоз ядерного оружия.

    Ожидается, что правительство изложит шесть изменений в условиях безопасности при обновлении документов, включая Стратегию национальной обороны. Власти планируют усилить способность сдерживать агрессию противника в координации с Соединенными Штатами, а также расширить сотрудничество для укрепления оборонно-промышленной базы. Решение о пересмотре документов, обновленных в 2022 году, приняла премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Такаити заявила об отказе Японии от участия в совместных ядерных миссиях Соединенных Штатов по размещению американского ядерного оружия на японской территории.

    Летом глава японского правительства сообщила о намерении страны продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

    В прошлом году высокопоставленный советник японского премьера по вопросам безопасности назвал целесообразным получение Японией ядерного оружия.

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    11 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    В МИД назвали неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Захарова назвала неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для Москвы категорически неприемлем сценарий размещения на Украине европейского вооруженного контингента после завершения боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Москва отвергает возможность появления на украинской территории зарубежных вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    «Согласно сценарию учений, в ходе маневров отрабатывается размещение европейского вооруженного контингента на Украине после окончания боевых действий… Это сценарий, категорически неприемлемый для России, о чем мы неоднократно заявляли на всех возможных уровнях», – сказала представитель МИД, отвечая на вопрос о проведении первых учений «многонациональных сил для Украины» в рамках так называемой коалиции желающих накануне переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о намерении российских военных рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели.

    В четверг официальный представитель МИД заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Неделей ранее европейские страны запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.


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    11 ноября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать логистические цепочки поставок вооружений для украинской армии. Для этих целей активно применяются БПЛА, которые наносят удары по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В течение дня в результате успешной атаки в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено очередное морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось вооружение и военное имущество для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море.

    В субботу российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе Новых Петровцев Киевской области и сухогрузу с военными грузами.

    В пятницу Вооруженные силы России нанесли удар по другому сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.

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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    Армия США запросила новые комплексы ПВО для перехвата аналогов дронов Shahed

    TWZ: Армия США запросила новые системы ПВО для борьбы с роями беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские сухопутные войска намерены принять на вооружение новые модульные системы противовоздушной обороны Increment 4 для защиты от дронов и авиации противника.

    Новые комплексы должны уметь поражать широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, от небольших квадрокоптеров до дронов-камикадзе большой дальности вроде иранского Shahed-136, а также обеспечивать точечную защиту от вертолетов и самолетов, пишет The War Zone.

    Военные потребовали, чтобы системы Increment 4 поставлялись в формате платформы с возможностью самостоятельной загрузки, которую можно легко устанавливать на легкую технику, включая бронемашины JLTV и беспилотные аппараты. Комплексы можно будет выгружать на передовых позициях для стационарной обороны без использования дополнительных прицепов.

    Системы должны работать автономно до 72 часов и транспортироваться военно-транспортными самолетами C-130 без специального оборудования. Требования к датчикам и средствам поражения остаются открытыми: комплексы могут оснащаться ракетами, орудиями прямого наведения и системами некинетического воздействия.

    Ряд оборонных подрядчиков, включая L3Harris и Sierra Nevada Corporation, уже представили свои разработки. Некоторые из них, такие как системы VAMPIRE и BRAWLR, успешно применяются в боевых условиях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ВВС США объявили о поиске подрядчиков для установки защитных сетей от беспилотников вокруг навесов для истребителей во Флориде.

    Ранее американской армии пообещали поставить лазерные комплексы противовоздушной обороны для уничтожения дронов.

    Также американские военные указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed.

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    12 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    @ Nikita Tsitsagi/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны России опубликовало снимок реактивной системы залпового огня (РСЗО), сопроводив его подписью о «долгой ночи».

    «Темнота – наш союзник, огонь – наш почерк. Ночь будет долгой, работаем», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Иных подробностей о деятельности Минобороны в ночь на четверг не приводится.

    При этом украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Сарнах Ровненской области и Киеве, передает Telegram-канал «Общественное».

    Кроме того, военный аналитик Борис Рожин в Max-канале показал кадры множественных ракетных ударов по Киеву ночью.

    "Поражались различные инфраструктурные и логистические объекты", - уточнил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины. ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ. Во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.


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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украинская Fire Point заявила о способности обходить запрет Starshield

    Fire Point заявила о способности обходить запрет Starshield

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    11 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Беспилотная опасность отменена в Омской области

    Губернатор Хоценко: Беспилотная опасность отменена в Омской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене режима беспилотной опасности в регионе.

    Хоценко сообщил, что беспилотная опасность в регионе отменена. «Спасибо бойцам ПВО Минобороны России, военным, сотрудникам оперативных служб, пожарным и всем, кто обеспечивал безопасность наших жителей», – написал глава региона в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские силы противовоздушной обороны (ПВО) приступили к отражению атаки украинских беспилотников на Омскую область.

    В тот же день на местах падения обломков дронов в Омской области начали работу оперативные службы.

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    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»

    Разработан план по сохранению парка «Суперджета» первого поколения, которые остались без доступа к французскому двигателю SaM-146. Государство заказало ОАК подготовить техническую базу по замене этого двигателя на полностью отечественный ПД-8. Это позволит сохранить значительную часть летающих ныне самолетов. Зачем авиакомпаниям менять двигатели вместо покупки «Суперджета» нового поколения? Подробности

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    Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США

    Накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Ленинградской области. Из-за попадания дрона произошло возгорание в порту Усть-Луга, пострадали три человека. Ранее под Петербургом был атакован крупный НПЗ. Именно через балтийские терминалы российский дизель направляется в США. Какие цели преследует Украина и как это связано со встречей в Абу-Даби? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Сеть пыточных стала лицом Украины

      События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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