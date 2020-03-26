Церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме решили не отменять

Церемония схождения Благодатного огня будет проведена, несмотря на меры властей страны по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в Русской духовной миссии на Святой Земле (РДМ).

Ранее было принято решение о закрытии храма Гроба Господня, предварительно святыня закрыта на одну неделю.

«По последней информации, которой мы владеем, церемония Благодатного огня будет проводиться. Но состав ее участников будет очень ограниченным», – сказали в РДМ РИА «Новости».

При этом пока не ясно, каким образом будут распространять Благодатный огонь за пределы храма Гроба Господня, в том числе пока неизвестно, как его доставят в Россию.

РПЦ же не намерена менять порядок богослужений в Москве из-за принятых властями мер по коронавирусу. Ранее мэр столицы Сергея Собянин призвал на время воздержаться от посещения храмов.

Русская православная церковь (РПЦ) не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве в связи с рекомендацией.

«С пониманием относимся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам «воздержаться от посещения религиозных объектов», а также к мотивам, по которым эта рекомендация была дана. Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», – опубликовал комментарий рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси член группы председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram.

Для верующих, которые решили соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом, будет организована трансляция богослужения на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в социальных сетях.

В Московском патриархате ранее призвали верующих отказаться от паломничества и «сидеть дома». В патриархате также заявляли, что РПЦ закроет храмы для богослужений, если власти запретят посещение торговых центров, ресторанов и остановят общественный транспорт.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД