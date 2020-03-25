Рубль ускорил снижение после выступления Путина

Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента России Владимира Путина в связи с распространением коронавируса на территории страны.

До начала обращения президента курс доллара составлял 78,57 рубля, а курс евро – 85,08 рубля. К моменту завершения выступления курс доллара составил 78,84 рубля, а курс евро – 85,29 рубля, передает ТАСС.

Вместе с тем биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов Мосбиржи. В начале обращения президента индекс Мосбиржи составлял 2429,3 пункта, индекс РТС – 973 пункта. Позже индекс Мосбиржи составил 2444,23 пункта, РТС – 975,18 пункта.

Как сообщали ранее, рубль уже снижался на фоне коронавируса. Пандемия COVID–19 и обвал цен на нефть привели к существенному отклонению экономики России от базового сценария.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД