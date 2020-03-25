Президент Бразилии усомнился в целесообразности карантина по коронавирусу

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе телеобращения к народу выразил мнение, что введение карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса является нецелесообразным.

По мнению Болсонару, «те немногие представители местной и региональной власти [которые ввели ограничения] должны отказаться от концепции выжженной земли: запрета транспортного сообщения, закрытия предприятий торговли, массовой самоизоляции», передает ТАСС.

«Мы должны вернуться к нормальной жизни», – заявил президент Бразилии.

По словам Болсонару, вирус представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 являются редкими. «Так зачем же закрывать школы?» – выразил удивление бразильский политик.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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Он также выразил мнение, что большинство жителей Бразилии в случае заражения даже не заметит этого. При этом Болсонару отметил важность соблюдения рекомендаций министерства здравоохранения, чтобы не заразить старшее поколение. «Что касается меня, то поскольку я раньше занимался спортом, мне не следовало бы беспокоиться даже в случае заражения этим вирусом», – заявил президент Бразилии.

Напомним, 19 марта коронавирус обнаружили у председателя сената Бразилии.

Кроме того, 12 марта медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы пресс-службы бразильского лидера Фабио Вайнгартена. В тот же день появились сообщения, что коронавирус якобы диагностировали и у Болсонару, однако он вскоре опроверг эти сообщения. Контрольный тест на коронавирус также не выявил заражения президента Бразилии.

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