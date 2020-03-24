Снижение ажиотажного спроса на продукты отметили в Москве

В Москве снизился ажиотажный спрос на продукты, покупательская активность вернулась к обычному уровню, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

«Департамент торговли и услуг Москвы сообщает, что покупательская активность к концу дня 22 марта 2020 года вернулась к обычному уровню, что говорит о снижении ажиотажного спроса. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга департамента», – сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Мы видим, что после всплеска ажиотажа зафиксировано снижение покупательской активности. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что дефицита продуктов в магазинах города нет, поэтому у жителей нет никакого повода для беспокойства. Публикации фотографий пустых полок в социальных сетях были связаны с временными затруднениями с выкладкой товаров по ряду товарных групп, а не отсутствием продуктов», – отметил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В Департаменте добавили, что также зафиксирована стабилизация спроса на продукты и непродовольственные товары первой необходимости. «Как следствие, в магазинах произошел рост остатков по позициям, на которые в последнее время наблюдался повышенный спрос. В общей сложности было проверено 2 тыс. 517 розничных магазинов», – уточнили в ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в московских магазинах и на складах достаточный запас продовольственных товаров.

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