На единовременную помощь пожилым москвичам из-за коронавируса выделят 7,6 млрд рублей

Московские власти из-за коронавируса планируют выделить из резервного фонда 7,6 млрд рублей на выплаты единовременной финансовой помощи людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

В материалах к заседанию президиума правительства Москвы отмечается, что 2 тыс. рублей граждане получат после начала режима самоизоляции, еще 2 тыс. по завершении при условии отсутствия систематических нарушений режима, передает РИА «Новости».

«По оценке, получателями материальной помощи станут 1,9 млн человек», – указано в материалах.

Отмечается, что пенсионерам выплата первых 2 тыс. рублей будет проведена автоматически в течение трех дней, вторые 2 тыс. рублей будут выплачены после 12 апреля.

«Выплаты будут производиться на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, выплаты будут доставлены на дом», – говорится в материалах.

В свою очередь граждане с хроническими заболеваниями для оформления выплаты должны позвонить по телефону 8-495-870-45-09.

«После регистрации заявки в колл-центр для получения реквизитов счета и уточнения другой необходимой информации с заявителем свяжется сотрудник районного отдела социальной защиты. Личных заявлений от граждан не требуется», – отмечают власти.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей.

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