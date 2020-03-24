МВД занялось вопросом депортации содержащихся в спецучреждениях иностранцев

МВД прорабатывает возможные варианты депортации на родину иностранцев, которые находятся в специальных учреждениях, сообщили в пресс-центре ведомства.

«С учетом ограничений транспортного сообщения, введенных рядом стран, МВД России во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств прорабатывается вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в специальных учреждениях, в страны гражданской принадлежности», – сообщили ТАСС в МВД.

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

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